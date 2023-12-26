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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Filistin misyonu tıbbi koordinatörü Guillemette Thomas, 'Bugün Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı.' ifadesini kullandı.

AA26 Aralık 2023 Salı 19:56 - Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı
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Thomas, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya verdiği demeçte, İsrail'in yaklaşık 80 gündür Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının en büyük mağdurunun Gazze Şeridi'ndeki siviller olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistinlilerin gıdaya ulaşmakta zorlandığına dikkati çeken Thomas, buradaki halkın beslenmek için en temel ihtiyaçlarını dahi satın almaya maddi gücü kalmadığını belirtti.

Thomas, bölgedeki gıda fiyatlarında ciddi artış yaşandığına işaret etti.

İnsani yardımı dağıtmak için bölge halkına ulaşamadıklarını anlatan Thomas, "İnsani yardımın artırılması gerekiyor, ancak insani yardım aktörlerinin çalışabilmesi sağlanmalı, ancak bugün durum böyle değil." ifadesini kullandı.

Thomas, Gazze Şeridi'nde iletişim ağlarının da kesildiğini dile getirerek, bu nedenle halka insani yardımın ulaştırılması için elzem olmasına karşın insani yardım çalışanlarının kendi aralarında iletişim sağlayamadığını anlattı.

Bölgede olup biten karşısında son derece endişeli olduğunu belirten Thomas, "Bugün Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı." dedi.

Thomas, bölge halkının çoğunluğunun, tüketime uygun olmayan tuzlu ve kirli su içtiğini, Gazzelilerin içme suyuna erişememesinin ishal gibi hastalıklara sebebiyet verdiğini kaydetti.

- "Artık ameliyathanelerde hastaları koyacak yatak kalmadı"

Gazze Şeridi'nde tedavi edilmenin zor olduğuna işaret eden Thomas, "Tüm sağlık sistemi diz çöktü. Hastaneler yaralı insanlarla dolup taşıyor, bazı hastanelerde artık hastalar ameliyat edilemiyor çünkü artık ameliyathanelerde hastaları koyacak yatak kalmadı." ifadesini kullandı.

Guillemette Thomas, bölgedeki emniyetsizlikle beraber durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, kronik hastalar da dahil Gazzelilerin tedaviye erişemediğini vurguladı.

Gazze'de tedavi olamayan kronik hastaların evlerinde yaşamını yitirdiğini aktaran Thomas, 7 Ekim'den bu yana sağlık kuruluşlarının bilinçli şekilde hedef alındığını, bunun Gazzelilere yardım götürülmesini engellediğini bildirdi.

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