Sınır Tanımayan Doktorlar: Sudan'da halk sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödüyor

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Sivil nüfusları korumaya yönelik yinelenen çağrılara ve taahhütlere rağmen savaşan taraflar milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin hayatına tamamen kayıtsız kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEDEF ALINIYOR

"Sudan'daki insanlar her zamankinden daha fazla şiddetin, yerinden edilmenin ve sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, hastanelerin ve sağlık personelinin her zamankinden daha fazla hedef alındığı ve saldırıya uğradığı vurgulandı.

Açıklamada, yardım operasyonlarının önlenmesinin, hasta ve yaralılara hayati önem taşıyan yardımlara erişimi engellemeye devam ettiği belirtildi.

"YAĞMA VE YIKIMIN SONA ERMESİ GEREKİYOR"

İnsanlara ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesi, şiddet ve istismardan korunma arayanlar için güvenli geçiş yollarının sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Etnik ve cinsel şiddet ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin savaş silahı olarak kullanılmasının engellenmesi, insani ve tıbbi altyapıya, tesislerle personele yönelik saldırıların, yağmaların ve yıkımların sona erdirilmesi gerekiyor."

Açıklamada, insanlara yönelik şiddetin faillerinin ve uluslararası insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği belirtildi.

SUDAN'DA İKTİDAR MÜCADELESİ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.