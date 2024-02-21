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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlara saldırı! Soykırımcı İsrail 2 kişiyi katletti

İsrail ordusu, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 04:46 - Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlara saldırı! Soykırımcı İsrail 2 kişiyi katletti
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İsrail ordusunun, karadan girdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan el-Mevasi bölgesinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) barınağını hedef alarak 2 kişiyi öldürdüğü duyuruldu.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin bulunduğu bir barınağı bombaladığı belirtildi.

Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bir ekibin koordinasyonu ve eşliğinde MSF'nin Reşid Caddesi'nde bulunan merkezinden 2 ölü ve 8 yaralının tahliye edildiği kaydedildi.

Tahliye edilenlerin Refah'taki Uluslararası Tıp Derneğine ait sahra hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesine girdiğini söylemişti.

İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını belirten görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerini aktarmıştı.

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

  • İsrail Ordusu
  • Sınır Tanımayan Doktorlar
  • Gazze Saldırısı

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