İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4522
  • EURO
    48,9482
  • ALTIN
    5549.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sınıra asker konuşlandırma planı! Katil Netanyahu: Şara her şeyi yapmaya başladı
Dünya

Sınıra asker konuşlandırma planı! Katil Netanyahu: Şara her şeyi yapmaya başladı

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı değerlendirmede, 'Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını' söyledi. Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası 'her şeyi yapmaya başladığını' savunan Netanyahu, bu görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı'nın 'kibirlendiği' imasında bulundu.

AA21 Kasım 2025 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Sınıra asker konuşlandırma planı! Katil Netanyahu: Şara her şeyi yapmaya başladı
ABONE OL

Jerusalem Post gazetesi, dün akşam Netanyahu başkanlığında yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

Habere göre toplantıda Netanyahu, Şam yönetiminin Rus heyetini Suriye'nin güneyinde sınıra yakın bölgelere götürdüğü ziyarete değinerek, "(Şara) Rusları oraya (Suriye'nin güneyine) getirmeye çalışıyor." yorumunda bulundu.

Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası "her şeyi yapmaya başladığını" savunan Netanyahu, bu görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı'nın "kibirlendiği" imasında bulundu.

Rus ordusuna ait bir askeri konvoyun geçen hafta Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı bir başka konvoyun eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde birden fazla noktada keşif faaliyeti gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Netanyahu da 19 Kasım'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun işgal ettiği Suriye'deki tampon bölgeye gitmişti.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.