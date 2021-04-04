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Dünya

Sınıra mühimmat yığıyorlar! Bölgede savaş için bir kıvılcım yeter

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi her geçen gün yükseliyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün ateşkesi 10 kez ihlali ettiği bildirildi. Rusya'ya ait çok sayıda helikopter Donbas sınırında görüntülenirken, Ukrayna'ya ait zırhlı araçlar da kameralara yansıdı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 11:50 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 14:50
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Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tansiyon düşmüyor. Sık sık ateşkes ihlallerinin yaşandığı bölgede askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgede son olarak 21 ateşkes ihlali olduğunu açıkladı. Çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Rusya'ya ait çok sayıda helikopter Ukrayna'nın Donbas bölgesi sınırında uçuş yaparken, Ukrayna'ya ait zırhlı araçlar da Donbas bölgesine sevk edilirken görüntülendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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