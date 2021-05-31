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Dünya

Sınırda büyük gerginlik! 6 Çad askeri hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti ordusuna ait birliklerin, dün sınır bölgesindeki saldırısı sonucunda 6 Çad askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:10
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Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir Çad askerinin öldüğü, kaçırılan 5 askerin de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Mbang köyünde infaz edildiği belirtildi.

"Orta Afrika Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, infaz edilen 5 askerin cesetlerini almaları için Çadlı yetkililere çağrı yaptı." ifadesi kullanılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Çad askerlerine yönelik saldırısının kasıtlı ve planlı olduğu kaydedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti basınında yer alan haberlerde ise öldürülen Çadlı askerlerin Rus paralı askerler olduğu öne sürüldü.

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