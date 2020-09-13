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Dünya

Sınırda çatışma! Hint askerleri ağır silahlarla köylere ateş açtı

Pakistan, Hint askerlerinin Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümüne, ağır silahlarla açtığı ateşte bir kız çocuğunun öldüğünü duyurdu.

AA13 Eylül 2020 Pazar 19:02 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:06
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Pakistan ordusu, Hint askerlerinin cuma gecesi uzun menzilli ve ağır silahlarla Kontrol Hattı'ndaki Pakistan sınır köyleri Hotspring ve Rakhchikri'ye "nedensiz" ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateşte 11 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, biri 75 yaşında kadın olmak üzere 4 köylünün ağır yaralandığı belirtildi.

Hint askerlerinin açtığı ateşe, Pakistan ordusunun yanıt verdiği ifade edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da sınırda açılan ateş nedeniyle Hindistan'ın diplomatik temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Hindistan ordu sözcüsü Yarbay Devender Anand ise Pakistan ordusunun, cumartesi ve pazar günleri sınırda bazı Hint askeri mevzilerini hedef aldığını, Hint askerlerinin açılan ateşe "uygun biçimde misilleme yaptığını", Hint tarafında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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