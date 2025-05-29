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Dünya

Sınırda çatışmaya ramak kala... Yanlışlıkla ateşlenen silah gerilimi tırmandırdı

Güney Koreli asker, silahını 'yanlışlıkla' Kuzey Kore'ye doğru ateşledi. Sorumlu birliğin, olayın ardından Kuzey Kore'yi bilgilendiren bir yayın yaptığını kaydeden Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Yang Seung-kwan, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Sınırda çatışmaya ramak kala... Yanlışlıkla ateşlenen silah gerilimi tırmandırdı
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Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırı yakınlarında görevli bir askerin "yanlışlıkla" Kuzey'e doğru silahını ateşlediği açıklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Yang Seung-kwan, basına yaptığı açıklamada, başkent Seul'ün kuzeyinde, sınıra yakın Yangju bölgesinde görevli bir askerin, yerel saatle dün 17.00 sularında Kuzey Kore'ye doğru ağır makineli silahını "yanlışlıkla" tek sefer ateşlediğini aktardı.

Sorumlu birliğin, olayın ardından Kuzey Kore'yi bilgilendiren bir yayın yaptığını kaydeden Yang, Pyongyang tarafından henüz karşı hareket tespit edilmediğini ifade etti.

Yang, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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