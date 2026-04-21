21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Dünya

Sınırda gerilim! Finlandiya yedek askerleri hazırlıyor

Finlandiya, güneydoğu bölgelerinde art arda yaşanan İHA kazalarının ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Hükümet, toprak bütünlüğünü korumak amacıyla yedek askerleri göreve çağırmayı planlıyor.

AA21 Nisan 2026 Salı 15:36 - Güncelleme:
Finlandiya Silahlı Kuvvetlerince yapılan açıklamada, yedek askerlerin eğitimlerini yenilemeleri için çağrıldığı belirtilerek, bu askerlerin devreye alınmalarındaki amacın toprak bütünlüğünü gözetmek olduğu ifade edildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yedek askerlerin somut olarak ilk kez görevlendirileceğini söyleyerek, "Yedek askerlerin desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz." dedi.

Silahlı Kuvvetlerce daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen 4 İHA'nın düştüğü ifade edilmiş, arazi veya denizde daha fazla İHA olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Finlandiya'ya yönelik askeri bir tehdit bulunmadığı kaydedilmişti.

