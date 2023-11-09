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Dünya

Sınırda gerilim tırmanıyor! İsrail, Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan havan mermileri başta olmak üzere bir dizi saldırıya karşılık olarak bazı hedefleri tank ve top atışıyla vurduklarını duyurdu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Sınırda gerilim tırmanıyor! İsrail, Lübnan'a saldırdı
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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan çok sayıda havan mermisi nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, havan mermilerinin atıldığı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kısa süre önce sınırda İsrail ordusuna ait noktaya çok sayıda tanksavar füzesi atıldığı ve ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin karşılık olarak top ve tank atışlarıyla ateş açılan noktalara saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 63 Hizbullah mensubu ile biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail'in beyaz fosfor bombası ile Lübnan'a düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

  • İsrail ordusu
  • Lübnan saldırısı
  • tank ve top atışı

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