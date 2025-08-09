İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

Sınırda patlama sesleri: 3 asker yaralandı

Tayland-Kamboçya sınırında rutin devriye görevi sırasında, mayın patlaması sonucu 3 Tayland askerinin yaralandığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:59
Tayland ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke sınırında mayın kazası oldu.

Rutin devriye sırasında meydana gelen patlamada 3 Tayland askeri yaralandı.

Yaralanan askerler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

