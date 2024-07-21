Sınırdan çöp balonları göndermişlerdi... Güney Kore nasıl karşılık vereceğini açıkladı

Güney Kore ve Kuzey Kore, arasındaki çöp balonu krizi devam ediyor. Kuzey Kore'nin, yeniden Güney Kore topraklarına çöp balonları göndermesinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'ye sınıra kurulan dev hoparlör ile propaganda yayını yaparak karşılık verileceğini açıkladı.

JCS, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükselten eylemlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve bunun tek sorumlusunun Kuzey Kore rejimi olduğunu ifade ederek, "Birkaç kez uyardığımız gibi, ordu bugün saat 13.00'ten itibaren tam ölçekli ve tüm cephelerde hoparlör yayınları gerçekleştirecek" dedi.

Güney Kore, tarafından yapılan dünyadan haberler ve K-pop şarkılarını içeren propaganda yayınları askeri yetkililer ve aktivistler tarafından etkili bir psikolojik savaş biçimi olarak görülüyor. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp dolu binlerce balon gönderdi.