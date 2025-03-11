Sinirlioğlu: AGİT, savaşı sonlandırma girişimlerini desteklemeye hazır

Bakan Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov ve Sinirlioğlu, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sinirlioğlu ile uzun zamandır tanıştıklarını belirterek tecrübeli bir diplomat olarak bildikleri Sinirlioğlu'nun AGİT'in gelişimiyle ilgili pozisyonuna değer verdiklerini söyledi.

AGİT temsilcilerinin Şubat 2022'den bu yana Rusya'yı ziyaret etmediğini belirten Lavrov, "AGİT yöneticileri, Moskova'ya gelmemek için çeşitli bahaneler uydurdu." diye konuştu.

Lavrov, Sinirlioğlu'na kötü bir miras bırakıldığını savunarak şunları kaydetti:

"Batı, AGİT'te fikir birliğinden vazgeçilmesi ve Rusya'ya karşı Ukraynalaşması için elinden geleni yaptı. Batılılar, hala AGİT'i kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışarak Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve AGİT'in temel prensiplerini ihlal ediyor. Batı, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) yardımcı olmak, Kiev yönetimini desteklemek için AGİT'in tüm kaynaklarını kullanmaya çalışıyor."

AGİT'in Ukrayna krizinin çözümü sürecine katılması konusunda herhangi bir planının bulunmadığını ifade eden Lavrov, bu aşamada, Ukrayna tarafına bilgi aktarılmasıyla ilgili hususlar dahil, AGİT'in çalışma sürecindeki sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu'na 2022'den bugüne kadar Ukrayna'daki savaşta ölen Rus gazetecilerin listesini teslim ettiklerini aktaran Lavrov, Rusya'nın tüm AGİT kurumlarının şeffaf olması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Lavrov, AGİT çalışanlarının, Ukrayna ordusuna Rus birliklerinin pozisyonlarına dair bilgileri teslim etmesiyle ilgili konuyu Sinirlioğlu ile görüşmede ele aldıklarını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barış güçleri Ukrayna'da neyi koruyacak? Rus kültürünü, dilini, kitle iletişim araçlarını yok eden ve Ukrayna Ortodoks Kilisesini yasaklayan Kiev yönetiminin Nazi kalıntılarını mı koruyacak? Yoksa öncelikle Kiev yönetiminin ırkçılığına son vermeye mi çalışmalıyız? Bunu ilk önce halletmek lazım. Şimdilik Kiev yönetiminin Nazi kalıntılarını koruma yönündeki girişimleri gibi görünüyor."

Lavrov, Rusya'nın, ABD dahil ilgili tüm ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü istişare etmeye hazır olduğunu, söz konusu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki durumun endişe verici olduğunu belirten Lavrov, "Şiddetin artması kesinlikle kabul edilemez. Ülkedeki tüm etnik, dini ve siyasi grupların tüm temsilcilerinin siyasi sürece katılımını sağlayacak yaklaşımın sergilenmesi gerekiyor. Bunun alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

"SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜM"

Bakan Lavrov, ayrıca geçen ay Ankara'yı ziyareti esnasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştüğünü bildirdi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptığını, bir Rus heyetinin de Şam'a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da yaptığım görüşmede gerekli tüm güvenceler verildi. Ulusal mutabakat ve siyasal süreçlerin kapsayıcılığının sağlanması yönündeki anlayış teyit edildi." dedi.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONLANDIRMALIYIZ"

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu da AGİT üyesi olan ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu dile getirerek "Rusya Federasyonu, AGİT'in kurucu ortağı. Bu nedenle, Rusya AGİT kapsamında önemli bir ortak. Rusya ile Avrupa'da barış ve güvenlik ile ilgili konularda çalışmaları sürdürmek istiyorum. Bu nedenle burada bulunuyorum." diye konuştu.

Sinirlioğlu, AGİT'in tüm ülkeler arasındaki diyalog ve Avrupa güvenliğinin istişare edilmesi için önemli platform olduğunun altını çizdi.

AGİT Genel Sektereri, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısına ilişkin şunları söyledi:

"Ukrayna'daki savaşın durdurulması için elimizde imkan var. Savaşı sonlandırmalıyız. Elimizdeki imkanları kullanmamız lazım. AGİT, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma yönündeki girişimleri her türlü şekilde desteklemeye hazır. AGİT Başkanı olarak bu konuda yardım sağlamaya hazırım. Bu savaş milyonlarca insana acı çektirdi. Kiev'e de gittim. Orada da benzer sonuçlar gördüm. Savaşın en kısa zamanda sona ereceğini ve bu tür olaylara tanık olmayacağımızı gerçekten umuyorum."

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Lavrov ile görüşme öncesi, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik İHA saldırısı esnasında hasar gören binaları ziyaret ettiği bildirildi.