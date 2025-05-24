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Dünya

Sınırsız altın bulundu: Çığır açan keşif resmen duyuruldu

Bilim insanları miktarı bilinmeyen bir altın kaynağını keşfetti. Keşfin yüzeyin 3 bin kilometre altında olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu zengin maden kaynağı için dünyanın çekirdeğini işaret etti.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Sınırsız altın bulundu: Çığır açan keşif resmen duyuruldu
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Nature dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya'nın yüzeyindeki bazı altın ve diğer değerli elementlerin, gezegenin çekirdeğinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor.

Yeni çalışma, Hawaii Adaları'ndaki lav örneklerinde keşfedilen, altın ve platinle bağlantılı nadir bir metal olan rutenyum üzerine odaklanıyor. Araştırmacılar, 100Ru olarak bilinen bir izotop olan formlarından birinde ince bir varyasyon tespit etti. Bu tür, Dünya'nın metalik çekirdeğinde, kayalık dış tabakası olan mantodan biraz daha sık görülüyor.

Greek Reporter'a göre böylesine küçük bir fark daha önce hiç tespit edilmemişti. Geçmiş teknoloji neredeyse aynı olan bu izotopları birbirinden ayırt edemiyordu. Ancak Göttingen ekibi tarafından geliştirilen yeni yöntemler artık bu farklılıkların kesin olarak belirlenmesini mümkün kılıyor.

"TAM 3 BİN KİLOMETRE"

Bilim insanları bu tekniği kullanarak Hawaii lavlarında alışılmadık derecede yüksek bir 100Ru sinyali buldu.

Çalışmaya göre bu durum ancak malzemenin mantonun çekirdekle buluştuğu sınırdan, yani yüzeyin yaklaşık 3 bin kilometre altından gelmiş olmasıyla açıklanabilir.

Üniversitenin Jeokimya Bölümü'nden Dr. Nils Messling, "İlk sonuçlar geldiğinde, kelimenin tam anlamıyla altın bulduğumuzu fark ettik. Verilerimiz, altın ve diğer değerli metaller de dahil olmak üzere çekirdekten gelen malzemenin Dünya'nın üstündeki mantoya sızdığını doğruladı" dedi.

"DÜNYA YÜZEYİNE YÜKSELDİ"

Bulgular, Dünya'nın çekirdeğinin gezegenin geri kalanından tamamen ayrıldığı yönündeki uzun süredir devam eden görüşe meydan okuyor. Araştırma ekibinde yer alan Profesör Matthias Willbold, verilerin aşırı ısınmış kayanın büyük ölçekli hareketine işaret ettiğini söyledi.

Willbold, "Artık çok büyük miktarlarda aşırı ısınmış manto malzemesinin (yüzlerce katrilyon metrik ton kaya) çekirdek-manto sınırında ortaya çıktığını ve Hawaii gibi okyanus adalarını oluşturmak üzere Dünya yüzeyine yükseldiğini de kanıtlayabiliriz" diye konuştu.

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