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Dünya

Şinmoe Yanardağı patladı

Japonya'nın güneybatısında Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Şinmoe Yanardağı patladı
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre Şinmoe Yanardağı'nda yerel saatle 13.50 sularında patlama meydana geldi ve 5 bin metre yükseğe kül püskürdü.

Küller büyük ölçüde Miyazaki eyaletindeki Takaharu bölgesine yayıldı.

Yanardağdan yükselen küller en son Nisan 2018'de bu seviyeye ulaşmıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yanardağın çevresindeki yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA, alarm durumunu "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltti.

Şinmoe Yanardağı, ülkenin Kyuşu bölgesinde Kagoşima ve Miyazaki eyaletleri arasında konumlanıyor.

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