11 Ağustos 2025 Pazartesi
Sinyali verdi: Filisin devletini tanıyabiliriz

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, hükümetin eylül ayında Filistin devletini tanıma konusundaki tutumunu değerlendireceğini açıkladı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:41
Peters, ülkesinin Filistin'i tanıma ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.

Yeni Zelanda olarak iki devletli çözümü ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını uzun süredir desteklediklerini belirten Peters, ateşkes için yürütülen görüşmelere de aktif şekilde katıldıklarını ifade etti.

Peters, Filistin devletini tanıma konusunu Kabine'ye sözlü olarak sunduğunu ve bu konunun eylülde resmen ele alınacağını söyledi.

Filistin'i tanıma meselesinin "ne zaman" sorusuna bağlı olduğunu vurgulayan Peters, "Güvenlik, siyasi, diplomatik ve ekonomik koşullar açısından yaşanabilir ve meşru bir Filistin devleti için gerekli ön koşulların sağlanıp sağlanmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Portekiz, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylülde tanıyacaklarını açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de aynı yönde karar aldıklarını bildirmişti.

Bir ülke daha Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

