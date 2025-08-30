İSTANBUL 29°C / 21°C
ŞİÖ Zirvesi öncesi diplomasi trafiği: Hindistan'dan Ukrayna'ya net mesaj

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Modi, yaptığı açıklamada, savaşın insani yönü ve barışa yönelik girişimlerin ele alındığını belirterek, “Hindistan bu yöndeki tüm çabaları desteklemektedir.” dedi.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Hindistan Başbakanı Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani boyutunun yanı sıra barış ve istikrara yönelik çabaların da ele alındığını belirten Modi, "Hindistan bu yöndeki tüm çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

"HİNDİSTAN RUSYA'YA UYGUN SİNYALİ VERMEYE HAZIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de X hesabından telefon görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle olan görüşmeye ilişkin Modi'ye bilgi verdiğini belirtti.

Görüşmenin üzerinde neredeyse 2 hafta geçtiğini hatırlatan Zelenski, "Rusya hiçbir olumlu sinyal vermedi, yalnızca sivil hedeflere düzenlediği saldırılarda onlarca insanımızı öldürdü." ifadesini kullandı.

Telefon görüşmesinde, Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi konusunda bilgi paylaşımında bulunulduğunu aktaran Zelenskiy, "Hindistan gerekli çabayı göstermeye ve zirve kapsamındaki toplantılar sırasında Rusya ve diğer liderlere uygun sinyali vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski ayrıca, Hindistan ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek, Modi ile yakın gelecekte bir araya geleceği mesajını verdi.

