1 Eylül 2025 Pazartesi
  • ŞİÖ Zirvesinde nükleer temas: Putin'den Orta Doğu ile “sürekli irtibat” vurgusu
Dünya

ŞİÖ Zirvesinde nükleer temas: Putin'den Orta Doğu ile “sürekli irtibat” vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 22:05
ŞİÖ Zirvesinde nükleer temas: Putin'den Orta Doğu ile “sürekli irtibat” vurgusu
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Rusya ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 13, bu yılın ilk yarısında da yüzde 11,4 arttığına işaret eden Putin, "Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması da bu ticareti mutlaka önemli şekilde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'ya eğitim için gelen İranlı öğrenci sayısının son beş yılda üç kat arttığını belirterek, "İran'ın nükleer programına ilişkin durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemin çeşitli gelişmeleri konusunda sürekli temas halindeyiz. Bugün de çok sayıda konuyu ele alacağız." dedi.

Pezeşkiyan da Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının önemine değinerek, "Taraflarımız arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili süreçleri bizzat kontrol altına aldım ve bu yoldaki tüm engelleri kaldırmak için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Rusya ile ilişkileri her alanda geliştirdiklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Yine de hala bazı itici güçlere ihtiyaç var. Bugün de Tiencin'deki ŞİÖ zirvesine katılan tüm liderler, tüm anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını söyledi." dedi.

