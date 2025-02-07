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Dünya

Sır olay! ABD'de uçak kayboldu

ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air şirketine ait, 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu.

AA7 Şubat 2025 Cuma 13:35 - Güncelleme:
Sır olay! ABD'de uçak kayboldu
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NBC News'ün haberine göre, Unalakleet şehrinden havalanan "Cessna 208B Grand Caravan" tipi uçak, planlanan saatte varış noktası Nome'a inmedi.

9 yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilen uçak için arama çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Nome İtfaiye Departmanı, bölgedeki sahil güvenlik ekiplerinin bilgilendirildiğini ve arama çalışmalarının karada yürütüldüğünü duyurdu.

İtfaiye yetkilileri, ağır kış şartları nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde insanları ve nesneleri tespit edebilen ekipmanla donatılmış "C-130" tipi sahil güvenlik uçağının bölge üzerinde uçacağını belirtti.

Anchorage'daki Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü'nün de uçuş desteği gönderdiğini kaydeden yetkililer, ekiplerin Nome'dan Topkok'a kadar tüm sahil şeridini taradıklarını bildirdi.

Yetkililer, uçak bulunana kadar arama çalışmalarının mümkün olduğunca çok yönde genişletileceğini ifade etti.

Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle 14.37'de havalandığını belirtti.

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