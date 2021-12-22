Sıra onlarda! İsrail şimdi de Hristiyanları kovmaya çalışıyor

star.com.tr 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:45

Filistinli Müslümanların evlerini işgalci İsrail güçlerinin desteğiyle elinden radikal Yahudiler, şimdi de Hristiyanların mülklerini hedefe koydu.



Geçen hafta, çeşitli Hıristiyan mezheplerinden oluşan Kudüs Patrikleri ve Yerel Kilise Başkanları, radikal şiddeti ve stratejik mülk edinimini protesto etmek için bir kampanya başlattı. Hristiyan liderler, bu girişimlerin "Hıristiyan varlığını azaltmayı" amaçladığını söylediler.

Kudüs Piskoposluğu tarafından yayımlanan bildiride, sayısız olaydan bahsedildi. Kilise liderlerine, rahiplere karşı fiziksel ve sözlü saldırılarla gözdağı; Hristiyanların kutsal mekanlarına ve kiliselere saygısızlık bu olaylara örnekler olarak gösterildi.

Bildiride, Yerel siyasetçiler, yetkililer ve kolluk kuvvetlerinin başarısızlığı yüzünden, bu olayların 2012'den beri olduğu belirtildi.

Ortak bildiri, Vatikan'ı temsil eden Kutsal Toprakların Velayeti, Kudüs Ermeni Apostolik Ortodoks Patriği, Kudüs Latin Patriği ve Anglikan Kilisesi Başkanı da dahil olmak üzere kentin tüm büyük kiliselerinin liderleri tarafından imzalandı.

İsrail ise, Filistinlilere yaptığı gibi, yine bütün suçlamaları reddetti.

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