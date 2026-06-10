Sırada F-35 var telaşı! Yunanistan'dan tarihi itiraf: Türkiye taviz vermeden istediğini alıyor

NATO içindeki Türkiye etkisini ele alan Yunan medyasında yer alan bir haberde, Ankara'nın Avrupa için kritik bir NATO oyuncusu haline geldiğini bildirdi.

Haberde, "Avrupa ülkeleri Rusya'dan korkuyorlar ve devasa Türk ordusuna kesinlikle ihtiyaç duyuyorlar" ifadeleri yer aldı. Haberde, NATO Zirvesi öncesinde Avrupalı yetkililerin, Türkiye'nin askeri kapasitesine vurgu yapan çok sayıda açıklama yaptığı ve hiçbir üye devletin Türkiye'nin gücünü görmezden gelmediği vurgulandı.

Ayrıca Ankara'nın NATO müttefikleri ile önemli anlaşmalar imzaladığı ve bu ülkelerin Baykar'dan insansız hava araçları satın almak için birbirleriyle yarıştığının altı çizildi. Bu gelişmelerin ise Türkiye'yi Avrupa güvenliğinin nihai düzenleyicisi haline getirdiği ifade edildi.

Ankara-Washington ilişkilerinin korkutucu bir hızla ilerlediği ifade edilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askerlerini çekerek terör unsurlarına desteği kestiği ve ABD Büyükelçisinin ise Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesinin önünü ardına kadar açtığı vurgulandı.

"TÜRKİYE TAVİZ VERMEDEN İSTEDİĞİNİ ALABİLİYOR"

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, en batıdan en doğuya kadar çok sayıda ülke ile askeri anlaşmalar yapabildiği, ayrıca Ege ve Akdeniz'de en ufak bir geri adım atmadan ordusunu ultra modern Amerikan silahlarıyla donatmayı başardığı aktarıldı. Bu noktada Ankara'nın hedeflerinden taviz vermeden istediğini elde ettiği dile getirildi.

Ayrıca Türkiye'nin donanmasını güçlendirerek Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de en etkili askeri güç haline geldiği, bunun en büyük göstergelerinden birinin ise Karadeniz'de her geçen gün güç kaybeden Rus donanmasının yaşadığı kayıpların olduğu vurgulandı.

NATO İÇİNDEKİ TEK LİDER İTİRAFI

Devasa bir silah deposuna dönüşen Türkiye'ye Avrupa'nın desteğinin ise Yunanistan için büyük bir sorun olduğu dile getirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile iyi ilişkiler geliştirdiği, Suriye'de söz sahibi olduğu, Ermenistan'ı kendi tarafına çekerek Moskova'dan uzaklaştırdığı ve Rus etkisini sınırlayabilecek NATO içindeki tek lider olarak kendini tüm ittifak ülkelerine ilan ettiğinin altı çizildi.

"DOĞU AKDENİZ'İN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Haberde son olarak NATO'nun artık Ankara'nın büyüyen etkisi karşısında Türkiye'nin amaçlarına hizmet ettiği, Türkiye'nin bu devasa askeri gücünün Yunanistan gibi ülkeler için oluşturduğu tehlikeleri tamamen göz ardı ederek, Ankara'ya Doğu Akdeniz'in anahtarlarını verdiği vurgulandı.