Sıradışı keşif! Bilim insanları akılalmaz 'enerji kaynağını' duyurdu

Dünya yeşil enerji çözümlerini ve elektrikli araçları kullanmaya doğru ilerlerken, yenilenebilir enerji kaynakları hayati önem taşımaya başladı.

Pillerin çalışma şeklinin önemli bir parçası, her iki uçtaki iki elektrik terminali arasında bulunan ve iyonların elektrik üretmek için pozitif ve negatif yüklü terminaller arasında ileri geri hareket etmesine yardımcı olan bir elektrolit maddesidir. Geleneksel piller kurşun veya lityuma dayanır (örneğin, kurşun asit piller ve lityum iyon piller), ancak bu piller bir dizi sorunla birlikte gelir.

LİTYUM-İYON PİLLERİN DOĞADA ÇÖZÜLMESİ BİNLERCE YIL

Fosil yakıtlardan kurtulmak için çok büyük miktarda pile ihtiyaç var, ancak geleneksel elektrolit maddeleri onlarla birlikte bir dizi yeni sorunu beraberinde getiriyor. Geri dönüştürülmeleri inanılmaz derecede karmaşık, elektrolitler biyolojik olarak parçalanamaz ve kendi başlarına tehlikeli, bazen patlayabilir veya yangına neden olabilir.

Örneğin, Lityum-iyon pillerde yaygın olarak kullanılan polipropilen ve polikarbonat ayırıcıların doğada bozunması yüzlerce veya binlerce yıl alıyor.

SIRADIŞI ENERJİ KAYNAĞI

İşte dünya enerji ve iklim krizleriyle boğuşurken alışılmadık enerji kaynaklarının izini sürmeye başladı. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bir ekip, çinko piller için gerekli elektrolitin, kitin ürününün bir türevi olan kitosan kullanılarak yapılabileceğini keşfetti.

DENİZ CANLILARI KABUKLARINDA TAŞIYOR

Geliştirilen pilde yengeçler ve ıstakozların dış iskeletlerinde, kabuklarını sert ve güçlü tutmaya yardımcı olan kitin adı verilen bir madde kullanılacak.

Bu malzeme mantarlardan kalamarlara kadar her şeyde bulunuyor fakat en bol kaynağı deniz kabuklularının dış iskeleti ve deniz ürünü atıklarından kolayca elde edilebiliyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARINDAN GÜÇ DEPOLAYACAK

Keşfin büyük ölçekli rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından güç depolamak için uygun yeni bir biyobozunur batarya-pil türü olduğu belirtildi.

DOĞADA 5 AYDA YOK OLUYOR

Araştırmacılar yaptıkları gözlemlerde üretilen batarlayın bin şarj döngüsünden sonra yüzde 99,7'lik enerji verimliliğine sahip olduğunun altını çizdi.

Üstelik diğer pillerin aksine bu pil beş ay içinde toprakta parçalanarak yok oluyor.

Çinko pil aynı zamanda, şu an akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

HEM SÜRDÜRÜLEBİLİR HEM EKONOMİK

Üstelik deniz canlılarının kabuklarının dönüşümü ekonomik olarakta ekstra kazanç sağlayacak. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında yaklaşık 6 milyon ila 8 milyon ton atık yengeç, karides ve ıstakoz kabuğu üretilmekte ve bertaraf edilmek için ton başına 100 dolardan fazla harcanmakta...

Star Gazetesi