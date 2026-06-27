İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa kararı aldı: Birkaç hafta içerisinde görevi bırakacağım
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa kararı aldı: Birkaç hafta içerisinde görevi bırakacağım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta içerisinde görevinden istifa ederek, erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa kararı aldı: Birkaç hafta içerisinde görevi bırakacağım
ABONE OL

Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) başkent Belgrad'da "Sırbistan-Tek Aile" sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı.

Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Vucic, "Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler." dedi.

Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek, seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin "Birleşmiş Sırbistan" ismini alması gerektiğini ifade etti.

Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu söyleyen Vucic, Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiği mesajını verdi.

Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ise daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki mitinge 200 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi. Sahneye çıkan insansı robotların geleneksel yelek ve şapkalarla akordeon eşliğinde Sırbistan halk oyununu sergilemesi dikkati çekti.

Aleksandar Vucic, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.