07 Eylül 2020 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:35

Beyaz Saray’da diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde taburede ağırlanan ve İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını son dakikada öğrenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisi hakkında çıkan haberlere ve Beyaz Saray’daki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın karşısına koyulan bir taburede ağırlanan Vucic, “O sandalyeye, Sırbistan’ın dünyadaki saygınlığını artırmak için oturdum.” dedi.

“YERE DE ÇÖMELİRDİM, DİZ DE ÇÖKERDİM”

Umursadığı tek konunun “Kosova’nın tanınmaması” olduğunun altını çizen Aleksandar Vucic, "O sandalyeye oturmak bir yana, ayakta da durabilirdim, diz de çökebilirdim, yere de çömelebilirdim, dua da edebilirdim. Yeter ki Kosova tanınmasın." dedi.

“KOSOVA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİĞİ GÜN KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜK”

Beyaz Saray’daki tutumundan dolayı Sırbistan’da kimsenin “ülkesinin küçük düşürüldüğünü” düşünmediğini öne süren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, istifa etmesini gerektiren herhangi bir durum olmadığını belirtti.

Sırbistan’ın yalnızca “yağmacılar” tarafından küçük düşürüldüğünü söyleyen Vucic, Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği günü de ülkesi için “utanç günü” olarak yorumladı.