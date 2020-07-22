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Dünya

Sırbistan itiraf etti: Ermenistan'a silah desteği sağlıyoruz

Sırbistan, Ermenistan'ın Sırbistan yapımı silahlarla Azerbaycan'a saldırılarda bulundu iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. Sırp bakan Ljajic 'Erivan'a ambargo uygulanmıyor.' ifadelerini kullandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:31
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Ermenistan'ın Azerbaycan’a saldırılarda Sırbistan yapımı silahlar kullandığı iddialarına ilişkin Sırbistan 'Erivan’a ambargo uygulanmıyor' açıklamasını yaptı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a saldırılarda Sırbistan yapımı havan topları ve diğer silah kullandığı yönündeki haberlerin ardından Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinin Ermenistan’a silah sağladığını kısmen kabul ederek, “Erivan’a ambargo uygulanmıyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Ljajic Nova.rc portalına açıklamasında, “Bu yıl, 2020’de, Ermenistan’a silah sevkiyatı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmişti. Devlet şirketleri bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor, söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti” ifadesini kullandı.

Ermenistan’a karşı silah ambargosunun uygulanmadığını belirten Ljajic, “Bu tür durumlarda alıcıya hayır demek zor” dedi.

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