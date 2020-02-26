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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama: Sırbistan, Kosova'yı ne kadar erken tanırsa herkes için iyi olacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'nın Sırbistan tarafından tanınmasının herkes için iyi olacağını söyledi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba15:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:28

Rama, başkent Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Kosova'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arnavutluk hükümetinin pozisyonunun çok anlaşılır olduğunu belirten Rama, "Sırbistan, Kosova’yı ne kadar erken tanırsa herkes ve Sırbistan için o kadar iyi olacak." dedi.

Rama, Kosova’nın tanınmasıyla ilgili ortak zemin arayışı ve diyaloğu desteklediklerini ifade ederek tanınmama seçeneğini ele almadıklarını vurguladı.

- "NEDEN BAŞKALARININ DEVLET OLMA HAKKI VAR DA KOSOVA'NIN YOK?"

"Sırbistan dahil herkesin Kosova’yı tanıması çok iyi olurdu." diyen Rama, tanınma süreciyle ilgili tarafların birbirini suçlamasının her zaman olabileceğine dikkati çekti.

Rama, sürecin yeniden başlatılması gerektiğini kaydederek "Halkın iradesine yönelik tanınma ya da tanınmama konusunda çifte standart olmaz. Neden başkalarının devlet olma hakkı var da Kosova'nın yok?" diye konuştu.

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