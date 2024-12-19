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Dünya

Sırbistan'a AB vetosu: Karşı çıkan 2 ülke var

Sırbistan ve Kosova liderleri AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ni değerlendirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'AB ile üçüncü fasıl kümesini açmamıza karşı çıkan 2 ülke var. En başta 8'di sayı.' dedi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Sırbistan'a AB vetosu: Karşı çıkan 2 ülke var
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Sırbistan ve Kosova liderleri, Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından değerlendirmede bulundu.

AB ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrası yerel basına konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB'ye katılım müzakereleri kapsamında üçüncü fasıl kümesinin ocak veya şubatta açılacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Sırbistan'ın bunun açılması için gerekli koşulları yerine getirdiğini belirten Vucic, "Üçüncü fasıl kümesini açmamıza karşı çıkan 2 ülke var. En başta 8'di sayı." diye konuştu.

Kosova medyasında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde kabul edilen 2024 Brüksel Deklarasyonu'na katıldığını ancak bazı çekinceleri olduğuna dair yazılı açıklama yaptı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Osmani'nin açıklamasında, deklarasyonda Kosova'ya yapılan saldırıların kınanmadığı ve Sırbistan'a da saldırgan tavırları nedeniyle tedbir uygulanmadığı belirtildi.

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