Sırbistan'da askeri uçak düştü: Arama-kurtarma ekipleri bölgede

AA 25 Eylül 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:19

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 9.00'da rutin uçuş gerçekleştiren MiG-21 tipi askeri uçağın Brasina köyü yakınlarında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmezken, arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, yerel medyadaki haberlerde ise uçağın köydeki bir evin bahçesine düştüğü ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin de çevrede güvenliği sağladığı ifade edildi.