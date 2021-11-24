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Dünya

Sırbistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 2 ölü, 16 yaralı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında bulunan bir roket fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:16
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Sosyal medyada yer alan görüntülerde "EDePro" isimli fabrikada yoğun duman bulutları göze çarparken, haberlerde yaklaşık 40 işçinin çalıştığı fabrikada patlama öncesi 500 roket ve 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştüğü, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

"EDePro" isimli fabrikada 2008'de meydana gelen patlamada da 3 kişi yaralanmıştı.

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