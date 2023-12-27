İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2945
  • EURO
    32,4439
  • ALTIN
    1936.23
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sırbistan'da seçim sonrası sular durulmuyor

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 9'uncu gününde de sürdü.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Sırbistan'da seçim sonrası sular durulmuyor
ABONE OL

Sırbistan'daki seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine yüzlerce kişi, bir kez daha Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Kalabalık, daha sonra Adalet Sarayı binasına kadar yürüyerek, pazar akşamı Belgrad Meclis binasına girmek isteyen ve kapı ile pencerelere zarar vermeleri sonucu gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Muhalefet, bu akşamki protestolarda da Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptali taleplerini yineledi.

Belgrad'daki protesto açıklamanın ardından sona erdi.

Seçimin ardından, 18 Aralık'tan bu yana "seçim hırsızlığına karşı" sloganıyla düzenlenen protestolar bu akşam Kraljevo şehrinde de yapıldı.

PAZAR AKŞAMI OLAYLI BİTTİ

Bu arada, Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek, protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.

RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.

  • Sırbistan seçim protestoları
  • Belgrad protestoları
  • muhalefet itirazları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.