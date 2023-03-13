Sırbistan'da Türkçe kursu açıldı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Yılmazata ve Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı, Niş Üniversitesi Felsefe Fakültesinde açılan Türkçe kursuna kayıt yaptıran kursiyerlerle bir araya geldi.

Türkçe kursuna gösterilen ilgiden memnun olduklarına işaret eden Yılmazata, "Niş Üniversitesi işbirliğinde Türkçe kursu açmaya karar verdik. Büyük bir ilgiyle karşılaştık. Aslında 60-70 kişinin kursa geleceğini düşündük ve bir öğretmen görevlendirdik ama şu an 200'den fazla ön kayıt bulunmaktadır. Bu büyük ilgi üzerine Bakanlıktan ikinci bir öğretmen istedik." ifadesini kullandı.

Yılmazata, Türkçe kurslarının sadece dil kursu niteliği taşımadığını, "kültürler arası köprü" vasfına da sahip olduğunu dile getirdi.

Niş Konsolosu Küçüktalaslı da "Genç insanlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Kurslara ilgiden dolayı çok memnunum. Görevimin ilk günlerinde bu kursu ziyaret etmek ve böyle bir kursa destek verebilmek beni çok mutlu edecek." diye konuştu.

Kursiyerlerden Felsefe Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sandra Vaskovic, kurstan çok memnun olduğunu belirterek "Dersler çok ilginç ve genel olarak tüm öğrenciler çok mutlu. Türk dilini, kültürünü çok seviyorum. Türkiye'ye birçok kez gittim, Türkçeyi çok iyi konuşuyor ve anlıyorum. Yeni başlayanların da zorlanacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yüksek lisansımı tamamlayacak kadar Türkçeye hakim olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.