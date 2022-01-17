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Dünya

Sırbistan'da yargıda AB'ye uyum paketine onay verildi

Sırbistan'da yargıda AB standartlarına uyum amaçlı düzenlemeleri kapsayan anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gidildi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 13:12 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:13
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Sırbistan'da, hakim ve savcıların, Sırbistan Parlamentosunca seçilmesinin sona ermesi ve Mahkeme Yüksek Konseyi ile Savcılık Yüksek Konseyi tarafından seçilmesini öngören değişiklik oylandı.

Yüksek Seçim Kurulunca yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 milyon 500 bin seçmenin bulunduğu Sırbistan'da oylamaya katılanların oranı yüzde 32 olarak kayıtlara geçti. Seçmenlerin yüzde 60,4'ü anayasa değişikliğine onay verirken, yüzde 39,5'i anayasaya değişikliği aleyhinde oy kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, yapılan referandumla yargının siyasetin etkisinden uzaklaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız yargı sisteminde AB uyum paketini içeren anayasa değişikliğine büyük destek verdi." dedi.

AB ve ABD tarafından takdirle karşılanan referandum kararı sonrası AB yetkilileri, Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde de referandumun gerçekleşmesini talep etmiş ancak karar, Kosova hükümetince reddedilmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, çifte vatandaşlığı olan Kosovalı Sırpların ancak posta yoluyla oy kullanabileceklerini, Kosova sınırları içerisinde başka bir ülkenin oy kullanma noktaları oluşturmasına asla izin verilmeyeceğini söylemişti.

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