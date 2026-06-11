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Dünya

Sırbistan'da yeni dönem hazırlığı: Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görev süresinin sona ermesine aylar kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstifa etmeyi planladığını söyleyen Vucic, siyasi kariyerine başbakan olarak devam etmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 00:06 - Güncelleme:
Sırbistan'da yeni dönem hazırlığı: Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı
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Sırbistan'da cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi önümüzdeki yıl mayıs ayında sona erecek olan Aleksandar Vucic, anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme sinyali verdi. Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonu (RTS) bünyesindeki Belgrad Radyosu'na verdiği röportajda başbakanlığa aday olup olmayacağı sorulan Vucic, "Başbakanlığa aday olmayı düşünüyorum. Bu akşam önemli bir toplantım var ve listenin nasıl oluşturulacağını da konuşacağız. Çok sayıda genç, enerjik insan ve öğrenciye yer vereceğiz" dedi.

Vucic, "İstifa etmeyi planlıyorum. Belki üç, dört ay geçmeden yapabilirim. Sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin, kimse için sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanlığındaki kitaplarımı toplamaya başladım. Görevim sırasında satın aldığım 1200 kitabı bağışlayacağım" diye konuştu.

Vucic ayrıca seçimlerin birkaç ay içinde yapılacağını ve bunun teknik bir mesele olduğunu da ifade etti. Sırp lider, "Seçimler üç ya da dört ay içinde olacak. Temmuz ayında ya da ağustosta olmayacak. Ancak o tarihlerde ilan edilip edilmeyeceği ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

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