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Dünya

Sırbistan'daki huzurevinde yangın: 8 ölü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Barajevo bölgesindeki huzurevinde yangın çıktı. Yaşanan olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Sırbistan'daki huzurevinde yangın: 8 ölü
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Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Belgrad'daki Barajevo bölgesinde bulunan huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktığını belirtti.

Starovic, ilk bulgulara göre, yangının kundaklamadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Huzurevinin gerekli tüm belgelere sahip olduğuna işaret eden Starovic, "Yangında 8 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yangından kurtarılanlara kalacak bir yer sağlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Yerel medyadaki haberlerde ise yangından 13 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, huzurevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını tamamen söndürdüğü bildirildi.

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