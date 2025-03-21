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Dünya

Sırbistan'daki tren istasyonu kazasında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazada ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

AA21 Mart 2025 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Sırbistan'daki tren istasyonu kazasında ölü sayısı 16'ya yükseldi
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Belgrad Tıp Akademisinden yapılan açıklamada, geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu ağır yaralanan ve uzun süredir tedavisi devam eden 19 yaşındaki Vukasin Crncevic'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylece daha önce 15 olarak açıklanan ölü sayısı 16'ya çıktı.

Sırbistan'da kazaya tepki olarak öğrencilerin başlattığı hükümete karşı gösteriler sürerken, öğrenciler, hayatını kaybedenlerin anısına yaptıkları saygı duruşunun da 16 dakika olarak değiştirileceğini belirtti.

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Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi belirli aralıklarla protesto organize etmiş, 15 Mart'ta ise Belgrad'da ülkenin en büyük hükümet karşıtı gösterilerinden birini düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

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