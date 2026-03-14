Sırbistan'dan dikkat çeken İsrail mesajı: Dijital bir ordu kuruyoruz

İsrail ile askeri işbirliğinin sürdüğünü ve karşılıklı silah satışına devam edeceklerini bildiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Biz dijital bir ordu kuruyoruz. En modern orduya sahip olacağız' dedi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 19:43
Vucic, ülkesindeki Smederevska Palanka bölgesine yaptığı ziyarette, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sırbistan'ın, İsrail'in silah fabrikası" olduğu yönündeki haberlerle ilgili konuşan Vucic, hem İsrail hem de Araplarla dost olduklarını söyledi.

Silah sattıklarını belirttiği İsrail ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Vucic, "Onlar bize silah satıyor, biz de onlara silah satıyoruz ve bu böyle devam edecek. Biz dijital bir ordu kuruyoruz. En modern orduya sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Sırbistan ordusunun modernizasyonu konusunda İsrail'den bazı sistemler satın alındığını dile getiren Vucic, bu sistemleri ilerleyen süreçte tanıtacaklarını dile getirdi.

Sırbistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını kaydeden Vucic, "Benim görevim ülkeyi korumak ve savunmasını güçlendirmek." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
