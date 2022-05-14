Sırbistan'dan 'Kosova' iddiası: 4 ülke nota gönderdi

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Kosova'yı tanıma kararlarını geri çeken 4 ülkenin notalarını Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e ilettiğini belirtti.



Sırbistan Milli Güvenlik Kurulu oturumu sonrası basına konuşan Selakovic, 4 ülkenin Kosova'yı tanıma kararını geri çektiğini ve gerekirse Cumhurbaşkanı Vucic'in bu ülkelerin ismini açıklayabileceğini iddia etti.

Selakovic, "Bu vesileyle, Avrupa Konseyi üyesi ülkelere Kosova'yı Konseye almamaları yönünde şans veriyoruz. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinde hazır olduğumuzu da belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

"İki büyük ülkenin" Kosova'nın uluslararası tanınma seferberliğinde lojistik çalışmaları içerisinde olduğunu da savunan Selakovic, Kosova'nın, Avrupa Konseyine üyelik başvurusunun Washington Antlaşması'na zarar verdiğini iddia etti.



Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvurusu sonrası toplanma kararı aldığı kaydedildi.

- BALKAN ÜLKESİ KOSOVA, AVRUPA KONSEYİNE RESMİ ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Kosova Cumhuriyeti adına üyelik başvurusunu Avrupa Konseyine teslim ettiklerini bildirmişti.

Ülkesi için Konseyde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Gervalla, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve son olarak Bakanlar Konseyinin çeşitli aşamalarından geçecek olan talebimizin inceleme prosedürü başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Gervalla, süreçle ülke vatandaşlarının haklarının güçleneceğine işaret ederek, "Kosova, bölgedeki en demokratik, en Avrupa yanlısı ve en iyimser ülkedir, dolayısıyla Kosova bir an önce Avrupa Konseyi üyesi olmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- SIRBİSTAN'DAN TEPKİ

Kosova'nın Konseye üyelik başvurusuna tepki gösteren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin bu adımıyla Washington Antlaşması'nı, Brüksel Antlaşması'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararını "şiddetli" bir şekilde ihlal ettiğini savunmuştu.

Bu başvurunun ardında başlıca Batılı ülkelerin bulunduğunu öne süren Vucic, Kosova'nın bu eylemine siyasi olarak yanıt vermek için her şeyi yapacaklarını aktarmıştı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından Rusya'nın örgüt üyeliğinden çıkarılması, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvuru olanağı sağladı. Rusya'nın yokluğunda Kosova'yı tanıyan örgüte üye ülkelerin üçte ikisi, Batı Balkan ülkesinin bu kuruma üyeliğine imkan sağlıyor.