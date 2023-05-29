Sırbistan'dan Kosova ile gerilimi tırmandıracak adım

Vucevic, Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) yaptığı açıklamada, "ordunun teyakkuzda kalmaya devam ettiğini ve yerel saatle 14.00'e kadar ülkenin Kosova sınırına konuşlandırılacağını" ifade etti.

Bölgedeki sorunun politik yollarla çözülmesini beklediklerini kaydeden Vucevic, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic'in, "Kosova'daki Sırpların güvenliğini korumakla sorumlu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) yetkilileriyle irtibat halinde olduğunu" dile getirdi.

Vucevic ayrıca Sırp ordusunun, aynı zamanda başkomutan olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in her emrini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

- SIRP BAŞBAKAN: DURUM HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Kosova'nın kuzeyinde yaşananlara ilişkin, "Durum oldukça zor ve gergin. Hatta durum hiç bu kadar zor olmamıştı." değerlendirmesini yaptı



KFOR'un tepki vermekte geç kaldığını söyleyen Brnabic, "Avrupa Birliği ve KFOR'daki partnerlerimize söyleyecek iyi bir sözüm yok. Bugünkü tepkilerini cuma göstermeliydiler. Bizim görevimiz barışı ve Kosova'daki Sırpları korumak." dedi.

Brnabic, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve atılacak her adımdan kamuoyunun haberdar edileceğini duyurdu.

- KOSOVALI SIRPLAR SABAH SAATLERİNDE PROTESTO DÜZENLEDİ

Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için bugün sabah saatlerinde Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde protesto düzenledi.

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalıştı.

Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını arttırdı.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı. Arbedede 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, seçimler bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

- SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına karşın kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri" şeklinde nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

