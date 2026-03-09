İSTANBUL 12°C / 4°C
  Sırbistan'dan petrol kararı: Geçici olarak yasakladı
Dünya

Sırbistan'dan petrol kararı: Geçici olarak yasakladı

Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm türevlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 11:55
ABONE OL

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığından, hükümetin bugün düzenlenen olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda alınan kararla petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm petrol türevlerinin ihracatının 19 Mart'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Dedovic Handanovic, devletin hem vatandaşları hem de ekonomiyi korumak adına çalıştığını bildirdi.

Petrol ve türevlerinin tüm ulaşım yollarıyla ihracatını 19 Mart'a kadar yasaklama kararının alındığını duyuran Handanovic, "Bu tarihten sonra yeni kararlar alacağız. Bu yasağın amacı, dünya piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle iç piyasada yaşanabilecek yakıt kıtlığını ve fiyat artışlarını önleyerek yerel pazarı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hükümetin 19 Mart'tan sonra piyasa koşullarına göre yeni kararlar alabileceği vurgulandı.

