İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırbistan'dan Ukraynalı mülteciler hakkında açıklama
Dünya

Sırbistan'dan Ukraynalı mülteciler hakkında açıklama

Sırbistan, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanları kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:36
ABONE OL

Sırbistan Mülteci ve Göçmenler Dairesi'nden yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sırbistan Kızılhaç'ının, Rusya ile savaş halinde olan Ukraynalılara yardım etmek için bağış kabul etmeye başladığı belirtildi.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına sert tepki göstermişti.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan'ın kendi çıkarlarını koruması önceliklidir. Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmayacaktır." demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.