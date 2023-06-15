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Dünya

Sırbistan'ı sel vurdu! Binlerce ev su altında kaldı

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Sırbistan'ı sel vurdu! Binlerce ev su altında kaldı
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Dün gece başlayan şiddetli yağış nedeniyle Trnavica Nehri taşınca bazı yerleşim yerlerine yardım ulaştırılması konusunda da zorluk yaşandı.

Evlerini ve iş yerlerini su basan birçok kişi kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaparken polis, itfaiye, arama kurtarma birimleri de ulaşılamayan bölgelere yardım götürmek için çaba gösteriyor.

Özellikle hasta, yaşlı ve çocukların sel bölgesinden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Novi Pazar Acil Durumlar Dairesi Başkanı İsmail Dupljak, Trnavica Nehri kenarında bulunan 2 bin 500'den fazla evi su bastığını söyledi.

Ekiplerin gece saatlerinden itibaren sel sularını tahliye etmek için çalıştığını aktaran Dupljak, "Kleca kasabasına giden yol su altında ve köprü yıkıldı. Dün geceden bu yana 30 evle bağlantımız kesildi. Sırbistan ordusu ile temas halindeyiz, onlardan bu bölgede yaşayanlar için bir duba köprüsü yapmalarını istedik." dedi.

Kleca'da yaşayan Sulejman Alickovic ise hastaneye gitmek için yaşadığı yerden ayrıldığını ve selden dolayı geri dönemediğini, ulaşılamayan bölgede çok sayıda yaşlı ve hasta olduğunu aktardı.

Yağışların devam etmesini öngören yetkililer, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilave önlemler almaya başladı.

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