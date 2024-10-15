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Dünya

Siren sesleri yükseldi... Lübnan'dan soykırımcı İsrail'e misilleme

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın kuzeyinden 20 füzenin atıldığını açıkladı. Lübnan'dan atılan 20 füze nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 17:29 - Güncelleme:
Siren sesleri yükseldi... Lübnan'dan soykırımcı İsrail'e misilleme
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İsrail, ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelere Lübnan'ın güneyinden 20 füzenin atıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 20 füze nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin bazılarına müdahale edildiği aktarıldı.

İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Lübnan'dan atılan füzeler sebebiyle Hayfa Körfezi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

- HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT BİR İHA'YI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in kuzeyindeki el-Merc bölgesi ve çevresindeki İsrail birliklerinin 3 kez hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin beldesi çevresinden sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaların yaşandığı ve bu çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ne bağlı Sidane ve Bereket en-Nakar bölgelerinde İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan sınırı yakınındaki İsrail'in Kiryat Şmona yerleşiminin de 2 kez hedef alındığı duyuruldu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 309 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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