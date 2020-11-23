Sırp Cumhuriyeti'ne ilk Ansat helikopter teslim edildi

star.com.tr 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:23

Rus helikopter üreticisi Russian Helicopters tarafından yapılan açıklamada, ilk Ansat helikopterin tıbbi teçhizatla birlikte Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiği bildirildi. Ansat helikopterin, üç helikopter satışını kapsayan sözleşmenin ilki olduğu belirtildi.

Sırp Cumhuriyeti'ne teslim edilen Ansat helikopterin, sedye ve tıbbi raflı bir tıbbi modülle donatılmasının yanı sıra kabinde bir yaralıyı taşımak için ve doktorlara eşlik etmek için iki sandalye, tıbbi ekipman, gerçek zamanlı olarak kardiyak aktivitenin izlenmesine olanak tanıyan bir yapay akciğer ventilasyonu sistemi, tele-EKG ve çeşitli şiddetteki hastaların tahliyesi için diğer ekipmanı içermekte.



Russian Helicopters CEO'su Andrei Boginsky, 2021 ve 2022'de iki Ansat helikopterinin daha Sırp Cumhuriyeti'ne teslim edileceğini söyledi.

Hafif çift motorlu çok amaçlı Ansat helikopteri 2013 yılından beri üretilmektedir.

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