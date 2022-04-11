Sırp lider Dodik'ten, İngiltere'nin yaptırım kararına tepki

Dodik, İngiltere'nin, Bosna Hersek'te barışı kasten baltaladıkları gerekçesiyle kendisi ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'i yaptırım listesine almasının ardından yaptığı açıklamada, "Onların yaptırım kararları umurumda değil. İngiltere'de hiçbir mal varlığım yok ve 10 senedir oraya gitmedim." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, İngiltere'nin yaptırım kararlarını desteklediklerini ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinde aynı adımı atması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Saraybosna Büyükelçisi Matthew Field da Twitter hesabında paylaştığı videoda, yaptırımların "sihirli değnek" olmadığını ve yaptırım kararının daha geniş yaklaşımın parçası olması gerektiğini belirtti.

Field "Milorad Dodik ve Zeljka Cvijanovic'in son faaliyetleri, Dayton Barış Anlaşması ve Bosna Hersek Anayasası'nın doğrudan ihlalidir." ifadesini kullandı.

- İNGİLTERE'DEN BOSNA HERSEK'TEKİ İKİ SIRP SİYASİYE YAPTIRIM KARARI

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Dodik ve Cvijanovic'e, Bosna Hersek devletinin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararı kapsamında, Dodik ve Cvijanovic'e seyahat yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı kaydedilmişti.

Dodik'in, bölücü, tehlikeli ve milliyetçi söylemler kullanarak iç ve bölgesel barışı baltaladığının altı çizilen açıklamada, söz konusu kişinin etnik nefreti ve soykırım inkarını teşvik ettiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Cvijanovic'in ise savaş suçlularını alenen yücelttiği ve Srebrenitsa'daki soykırımı reddettiğine işaret edilmişti.

-"DODİK VE CVİJANOVİC, BATI BALKANLAR'DAKİ İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bu iki siyasinin, Bosna Hersek'te zor kazanılmış barışı kasten baltaladığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları cesaretle Batı Balkanlar'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini bildirmişti.

Truss, söz konusu yaptırım kararıyla barış düşmanlarından hesap sorulacağını gösterdiklerini belirterek "Dodik ve Cvijanovic'in eylemleri ve söylemleri, 26 yıldır güçlükle kazanılmış barış ve istikrarı tehdit ediyor ve 1995'te düşmanlıkları sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltalıyor." ifadesini kullanmıştı.

- ABD YÖNETİMİ DE DODİK'E YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Milorad Dodik ve ortakları için "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.