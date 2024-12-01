İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırp lider Vucic'ten Kosova'daki patlama hakkında açıklama
Dünya

Sırp lider Vucic'ten Kosova'daki patlama hakkında açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde ülkenin su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyla Sırbistan'ın kesinlikle ilgisi olmadığını söyledi.

AA1 Aralık 2024 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Sırp lider Vucic'ten Kosova'daki patlama hakkında açıklama
ABONE OL

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına yapılan saldırı ve Sırbistan'a yöneltilen suçlamalara ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

İber Lepenci su kanalında meydana gelen patlama sonrası olay yerine önce Kosova polisi ardından NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) gittiğini belirten Vucic, "Kosova yetkilileri birden olaydan Sırbistan ve Rusya'yı sorumlu tuttu." dedi.

Vucic, "Sırbistan'ın patlamayla bir ilgisi kesinlikle yoktur. Sırbistan'a karşı büyük bir hibrit saldırı girişimi yapılmaktadır. Sırbistan ve Belgrad'ın aklına bile gelmez böyle bir saldırı. Bize yönelik tek bir kanıt bile olamaz, rahat olabilirsiniz." diye konuştu.

Sırbistan'ın da olaya yönelik araştırma yaptığını kaydeden Vucic, yaşananlara ilişkin KFOR ve gerekirse Priştine yönetimi ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Vucic, "Sırbistan'ı suçlu bulursanız Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci durdurulsun. Buna karşı olmam." değerlendirmesinde bulundu.

- OLAY

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından 30 Kasım sabahından itibaren geçici bir çözümle belirli bir yüzdede su verilmeye başlandı.

Kosova makamlarınca kanala yapılan saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı
  • İber Lepenci su kanalı
  • Kosova saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.