Sırp lider Vucic'ten Kosova'daki patlama hakkında açıklama

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına yapılan saldırı ve Sırbistan'a yöneltilen suçlamalara ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

İber Lepenci su kanalında meydana gelen patlama sonrası olay yerine önce Kosova polisi ardından NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) gittiğini belirten Vucic, "Kosova yetkilileri birden olaydan Sırbistan ve Rusya'yı sorumlu tuttu." dedi.

Vucic, "Sırbistan'ın patlamayla bir ilgisi kesinlikle yoktur. Sırbistan'a karşı büyük bir hibrit saldırı girişimi yapılmaktadır. Sırbistan ve Belgrad'ın aklına bile gelmez böyle bir saldırı. Bize yönelik tek bir kanıt bile olamaz, rahat olabilirsiniz." diye konuştu.

Sırbistan'ın da olaya yönelik araştırma yaptığını kaydeden Vucic, yaşananlara ilişkin KFOR ve gerekirse Priştine yönetimi ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Vucic, "Sırbistan'ı suçlu bulursanız Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci durdurulsun. Buna karşı olmam." değerlendirmesinde bulundu.

- OLAY

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından 30 Kasım sabahından itibaren geçici bir çözümle belirli bir yüzdede su verilmeye başlandı.

Kosova makamlarınca kanala yapılan saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.