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Dünya

Sırplardan, Boşnaklara yönelik provokasyon: Müslümanları hedef aldılar

Bosna Hersek'te yaşayan bazı Sırp gruplar, Boşnak halkına yönelik provokatif eylemlerde bulundu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Sırplardan, Boşnaklara yönelik provokasyon: Müslümanları hedef aldılar
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Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) soykırımın yaşandığı Srebrenitsa yakınlarındaki Vlasenica'da, aşırı milliyetçi Sırp gruplar, araç konvoyu düzenleyerek, Boşnaklara yönelik provokatif eylemler gerçekleştirdi.

Vlasenica'da, özellikle savaş yıllarında yerinden edilmiş ve sonraki yıllarda geri dönmüş Müslüman Boşnakların bulunduğu bölgelerden korna çalarak geçen Sırplar, "Uyanın Balija'lar (Müslüman Boşnaklara hakaret için kullanılan bir ifade)" şeklinde bağırdı.

Boşnaklara yönelik eylemlerin, Ortodoksların Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul ettikleri 7 Ocak'taki Noel Bayramı öncesi gerçekleşmesi tepki topladı.

Zvornik Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Zvornik Emniyet Müdürlüğü bu ve benzeri her türlü davranışı kınıyor ve vatandaşları bu tür girişimleri yapmaktan kaçınmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

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