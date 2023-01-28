Sisi, Azerbaycan'da!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Sisi'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Aliyev ve Sisi ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerarası görüşmede konuşan Aliyev, büyük önem verdikleri bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aliyev, iki ülke ilişkilerinin gelişimi konusunda Sisi ile aralarında hiçbir fikir ayrılığı bulunmadığını dile getirerek birçok alanda iş birliği için büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Sisi'nin dün Azerbaycanlı iş adamlarıyla verimli bir görüşme yaptığını hatırlatan Aliyev, "Elbette iş çevrelerinin ortak faaliyeti ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Gelecekteki işbirliği alanlarını da belirledik. Hem karşılıklı yatırımlarımız hem de ticaret hacmimiz yakın gelecekte artacak." dedi.

Aliyev, Mısır'la siyasi ilişkilerini daha da pekiştireceklerini ve uluslararası kuruluşlarda işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.

Sisi de konuşmasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren güvenlik amiri için taziyelerini bildirdi.

İki tarafın da ilişkilerin gelişmesi yönünde siyasi iradeye sahip olduğunu vurgulayan Sisi, ilişkilerin yakında daha da güçlendirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Sisi, geçen yıl gerçekleştirilen Azerbaycan-Mısır Hükûmetlerarası Ortak Komisyonun toplantısında da iyi sonuçlar elde edildiğini işaret ederek "Ülkelerimizde hem Azerbaycanlı yatırımcılar hem de Mısırlı yatırımcılar için kolaylaştırıcı tedbirler alınması ve onlara yardım edilmesi konusunda sizinle mutabık kaldık. Başta ilaç sanayi olmak üzere ortak girişimler ve ortak yatırımlar hususunda da anlaştık. Azerbaycan'ın ihtiyacı olan tüm ilaçların listesi hazırlanıp tarafımıza sunulduktan sonra bu yönde çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

- ANLAŞMALAR İMZALANDI



Aliyev ve Sisi'nin görüşmesi sonrasında Azerbaycan ve Mısır arasında üç anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlarının hazır bulunduğu törende ilgili bakanlar su kaynakları yönetimi, kültür ve ticaret alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

- SİSİ ERMENİSTAN'I DA ZİYARET EDECEK



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Azerbaycan'ın ardından Ermenistan'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.