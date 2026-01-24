İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Sisi: Gazze anlaşmasının tam olarak uygulanması için çaba gösteriyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “Gazze anlaşmasının tam olarak uygulanması için çaba gösteriyoruz ve anlaşmayı aşmaya veya ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi engelliyoruz” dedi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 17:18
Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır Polis Bayramı 74. Anma Töreninde yaptığı konuşmada, bazı ülkelerde ulusal ordulara ve resmi kurumlara paralel milis yapılar ve oluşumlar kurulmasıyla bölge ülkelerinin parçalanmaya çalışıldığını belirterek, Mısır'ın bu tür girişimlere kesin olarak karşı olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese de değinen Sisi, "Gazze anlaşmasının tam olarak uygulanması için çaba gösteriyoruz ve anlaşmayı aşmaya veya ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi engelliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, Filistin halkını kendi topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerinin altını çizdi.

