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Dünya

Sisi: Gazze'deki savaş, bölgeyi tehlikeli ve kısır bir istikrarsızlık ortamına sürükledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerin, akan kanı durduracak ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmesini engelleyecek bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Sisi: Gazze'deki savaş, bölgeyi tehlikeli ve kısır bir istikrarsızlık ortamına sürükledi
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Gazze'deki savaşın, bölgeyi tehlikeli ve kısır bir istikrarsızlık ortamına sürüklediğini vurgulayan Sisi, akan kanın durdurulması ve bölgenin şiddet sarmalına sürüklenmemesi için müzakerelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Sisi, uluslararası toplumun, Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi yoluyla bölgesel tansiyonu düşürmesi ve mevcut çatışmayı sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.

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