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Dünya

Sisi, Gazze'nin Filistinliler yerinden edilmeden imar edilmesi gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine Gazze Şeridi'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden yapılması gerektiğini belirterek uluslararası toplumu buna destek olmaya çağırdı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Sisi, Gazze'nin Filistinliler yerinden edilmeden imar edilmesi gerektiğini söyledi
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Resmi ziyaret kapsamında İspanya'da bulunan Sisi, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısında konuştu.

Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden imar edilmesi gerektiğini dile getiren Sisi, "Filistinlileri yerinden etmeden, tekrar ediyorum, Filistinlileri topraklarından çıkarmadan, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun bir plan benimsemesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Sisi, Tel Aviv yönetiminin İsrail içerisindeki faaliyetlerini yasakladığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) önemine dikkati çekerek Ajansın Filistinliler için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

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